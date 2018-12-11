Samsun'da Motosiklet Üzerinde Uyuşturucu Ticaretine 2 Gözaltı

Samsun
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen motosikletli 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, İlkadım
ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, motosiklette bulunan 2 şahsın bir yaya ile alışveriş yaptığını tespit etti. Polis
olaya müdahale ederek, motosiklet üzerinde bulunan E.S.'den 4 kapsül, F.R.C.'den 5 kapsül ve yaya E.Ç.'den ise 4 kapsül olmak üzere toplam 13 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirdi. E.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan E.S. ve F.R.C. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Polis,Uyuşturucu Ticareti,Samsun
11 Aralık 2018 Salı 13:54