Samsun'da Narkotik Uygulaması

Samsun
'un Terme
ilçesinde düzenlenen narkotik uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi, Çevik Kuvvet Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle Terme ilçesinin bazı mahallelerinde narkotik uygulaması yaptı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Ali Kovancı koordinesinde 90 polis ile 2 narkotik köpeğinin katıldığı uygulamada, 464 kişi, 17 iş yeri, 7 okul, 11 park ve 138 araç kontrol edildi.
Yalı Mahallesi'nde "basit yaralama" suçundan aranan İsa Y. ile Fenk Mahallesi'nde uyuşturucu maddeyle yakalanan Kadir Ş, İbrahim Ö. ve Hüsamettin B. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Terme Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Uygulamalarda, bir miktar esrar ile 72 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Terme,Samsun,Narkotik