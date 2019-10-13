Samsun'da narkotik uygulaması: 12 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla Samsun'da da gerçekleştirilen uygulamada 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 14.00-23.00 saatlerinde uygulama planlandı.

Narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk binalar ve yapımı devam eden, tamamlanmayan inşaatların bulunduğu bölgelerde görülen şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde, riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda, umuma açık yerlerde, 45 ekip ve 148 personelin katılımıyla, 2 narkotik dedektör köpeğin kullanıldığı uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 3 bin 770 kişi, 168 araç, 157 park, 237 metruk bina ve 91 iş yeri kontrol edildi.

Ekipler, 3 kişiden bıçak, bir kişiden kurusıkı tabanca, 3 gram esrar ve 12 sentetik hap ele geçirdi, 10 araca 11 bin 98 lira cezai işlem uyguladı.

Bir iş yerine idari yönden işlem yapan ekipler, 5 aranan şahıs ile "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 7 şüpheliyi yakaladı.

"Uyuşturucu kullanmak" suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Diğer kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.