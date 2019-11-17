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Samsun'da Nebiyan Doğa Festivali sona erdi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen Nebiyan Doğa Festivali sona erdi.

17.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:56Samsun'da Nebiyan Doğa Festivali sona erdi
'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen Nebiyan Doğa Festivali sona erdi.
İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki bin 224 rakımlı Nebiyan Dağı ve çevresinin tanıtımı için bu yıl ilki düzenlenen festival kapsamında dağ bisikleti, tahterevalli, Nebiyan fasulye yemeği ve buzağı yarışmaları düzenlendi.
Büyük ligi çeken tahterevalli yarışmasında erkeklerde Yılmaz Kurt, kadınlarda Emel Aydın birinci olurken fasulye yemeği yarışmasında da Cansu Akmaz birinciliği kazandı.
Dağ bisikleti yarışlarında erkeklerde Abdulkadir Kelleci, kadınlarda ise Hazal Şerefoğlu Çetin birinciliği elde etti.
En güzel buzağı yarışmasında ise Erdal Köse birinci oldu.

19 Mayıs, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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