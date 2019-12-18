Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 12 yaralı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan bir lisenin öğrenci servis minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan öğrencilerden 12'si yaralandı. Öğrencilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçenin Irmaksırtı mevkisi, Atatürk Bulvarı'nda medya geldi. Samsun'dan Çarşamba ilçesine seyir halinde olan Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 12 öğrenci yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bulundukları yerden çıkarılması için ekipler çalışma başlattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Samsun