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Samsun'da öğrenci servisinin devrildiği kazaya karışan 2 sürücü tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 2 lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı.

20.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:30 Samsun'da öğrenci servisinin devrildiği kazaya karışan 2 sürücü tutuklandı
'un ilçesinde, 2 lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı.
Çarşamba Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazanın ardından gözaltına alınan öğrenci servisi sürücüsü Dursun P. (48) ile otomobil sürücüsü İsmet B'nin (53) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına cumhuriyet savcısı itiraz etti.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan sürücüler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen Dursun P. ile İsmet B, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.
Çarşamba ilçesinde 2 gün önce, D.P'nin (48) kullandığı 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi, Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, İ.B. (53) idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak aydınlatma direğine vurarak karşı şeride geçmiş, bu şeritte karşı yönden gelen M.G. (70) yönetimindeki 55 LS 221 plakalı otomobille de çarpışan öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada, lise öğrencileri Batuhan Yılmaz ile Zülal Işıl Çörtük yaşamını yitirmiş, 9'u öğrenci 10 kişi de yaralanmıştı.

Çarşamba, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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