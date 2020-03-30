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Samsun'da öğretmen ve öğrenciler evde yapılabilecek içerikler üretiyor

Samsun'da öğretmen ve öğrenciler evde yapılabilecek içerikler üretiyor "Evimiz Okulumuz Projesi" ile öğrenciler evlerinde hem eğleniyor hem öğreniyor Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Evimiz Okulumuz Projesi" ile öğretmen ve öğrenciler tarafından çocukların okula...

30.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:43
Samsun 'da öğretmen ve öğrenciler evde yapılabilecek içerikler üretiyor
"Evimiz Okulumuz Projesi" ile öğrenciler evlerinde hem eğleniyor hem öğreniyor
SAMSUN - Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Evimiz Okulumuz Projesi" ile öğretmen ve öğrenciler tarafından çocukların okula gidemediği günlerde, evlerinde aileleriyle birlikte yapabilecekleri çalışmalar öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin ilgisine sunuluyor.
Proje kapsamında birbirinden güzel ve eğitici içerikler üretiliyor. İçeriklerin üretilmesinde gönüllü öğretmenler ve öğrenciler yer alıyor. Projede her gün günün filmi, günün kitabı, günün masalı, günün oyunu, günün yaşam becerisi, günün deneyi ve sanal müze gezileri gibi çok sayıda başlıkta eğitici, öğretici ve aynı zamanda eğlenceli dijital içerikler öğrenci ve velilerin beğenisine sunuluyor. "Tatil değil uzaktan eğitim" sloganıyla başlatılan bu süreçte bir yandan öğrencilerin evlerinde sıkılmadan aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmelerine imkan sağlanırken öğrencilerin de içerik üretmelerine fırsat veriliyor ve üretkenlikleri de desteklenmiş oluyor. Öğretmenlerden ve öğrencilerden gelen deney, yaşam becerisi, masal ve oyun gibi içerikler incelenerek, Samsun Akademi internet sitesinden ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Youtube kanalından paylaşılıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanlığın büyük bir sınavdan geçtiği şu zaman diliminde öğrenmeye devam ettiğimiz her mekan okulumuzdur. Evde kalmaya ve evimizi okulumuz yapmaya devam ediyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi evlerinde desteklemeye devam ediyoruz. Onlara yeni fikirler sunuyoruz, onlardan gelen önerileri de dikkate alıyor, ehemmiyet veriyoruz. Bizlere destek olan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. Samsun’da öğretmen ve öğrenciler evde yapılabilecek içerikler üretiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Yerel

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Samsun'da öğretmen ve öğrenciler evde yapılabilecek içerikler üretiyor
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