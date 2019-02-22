Samsun'da Öğretmene Silahlı Saldırı

Samsun
'un İlkadım
ilçesinde, bir öğretmene silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.
İddiaya göre, Toybelen
Ortaokulunda görevli kadın öğretmen S.Ç'ye, otomobiliyle okulun bahçesine geldiği sırada pompalı tüfekle ateş açıldı.
S.Ç, aracın isabet aldığı saldırıdan yara almadan kurtuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, çevredeki 30 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek, şüphelileri ve kaçtıkları aracı belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, M.A. ve E.K'yi ikametlerinde gözaltına aldı.
Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeği de ele geçirdi.
İlkadım, Samsun, Güncel
Kaynak: AA