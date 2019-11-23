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Samsun'da öğretmenlerle bisiklet şenliği düzenlendi

Samsun'da Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet şenliği düzenlendi.

23.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:50Samsun'da öğretmenlerle bisiklet şenliği düzenlendi
'da Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik ve İl Müdürlüğü ile Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet şenliği düzenlendi.
Çobanlı İskelesi önünde başlayan bisiklet şenliğine İl Mili Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, Atakum Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ile okul müdürleri öğretmenler, öğrenciler ve dernek üyeleri bisikletleriyle katıldı.
Çobanlı İskelesi önünde başlayan bisiklet etkinliği, Adnan Menderes Bulvarındaki bisiklet yolu üzerinden gidilerek Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önünde tamamlandı
Coşkun Esen, etkinlikte yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, sadece belirli bir yerde değil, farklı alanlarda ve farklı etkinliklerle kutladıklarını söyledi.
Bisiklet etkinliği, çevrede bulunan vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Atakum, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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