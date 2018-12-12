Samsun'da Okulda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:26



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:26

Samsun'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Alparslan İlkokulu'nda, Yerli Malı Haftası nedeniyle getirilen yiyeceklerden yiyen öğrencilerde ishal ve kusma şikayeti görüldü.Öğrencilerden 11'i, 112 Acil Servis ekibi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Acil serviste müdahale edilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı haber alan veliler de hastaneye geldi.Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.