Samsun'da Okullar Arası Futbol Turnuvası

Kavak Merkez
Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Kız Futbol
Takımı, grubunu birinci tamamlamayı başardı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen okullar arası kız futbol turnuvasında, güney grubunda Kavak, Vezirköprü
, Havza
, Ladik
ve Asarcık
ilçelerinin temsilcileri yer aldı.
Grubunu birinci tamamlayan Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Kız Futbol Takımı, Samsun
'da düzenlenecek turnuvaya katılacak.
Okul müdürü Ümit Koyuncu, AA muhabirine, takımlarının turnuvada il birincisi olmak için mücadele edeceğini belirterek, "Takımımız, beden eğitimi öğretmenlerimiz Ersin Kelesek ve Derya Şahin
tarafından dersler aksatılmayacak şekilde çalıştırılıyor. İnşallah turnuva birincisi olacağız." dedi.
04 Aralık 2018 Salı 14:55