Samsun
'da okullararası futbol turnuvası devam ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen turnuvada, güney grubunda Kavak
, Ladik
, Asarcık
, Vezirköprü
ve Havza
ilçelerinin temsilcileri yer aldı.
Kavak Merkez
Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Erkek Futbol
Takımı, Havza 25 Mayıs Ortaokulu Erkek Futbol Takımı'nı 3-2 yenerek grubunu birinci olarak tamamlamayı başardı.
Birinci takım, Samsun'da düzenlenecek turnuvaya katılacak.
Okul müdürü Ümit Koyuncu, AA muhabirine, takımlarının turnuvada il birincisi olmak için mücadele edeceğini söyledi.
Koyuncu, "Takımımız, beden eğitimi öğretmenlerimiz Ersin Kelebek ve Derya Şahin
tarafından dersler aksatılmayacak şekilde çalıştırılıyor. Güzel bir sonuç çıkardık. Başarı elde ettik. İnşallah ileri bir tarihte Samsun'da yapacağımız müsabakada turnuva birincisi olacağız." dedi.
Okula birincilik getiren 3 golü takım kaptanı Mehmet Emir Uyar attı.
Kaynak: AA