18 Aralık 2018, 14:02
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Samsun'da Okullararası Futbol Turnuvası

Samsun

Samsun'da okullararası futbol turnuvası devam ediyor.

Samsun'da okullararası futbol turnuvası devam ediyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada, güney grubunda Kavak, Ladik, Asarcık, Vezirköprü ve Havza ilçelerinin temsilcileri yer aldı.

Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Erkek Futbol Takımı, Havza 25 Mayıs Ortaokulu Erkek Futbol Takımı'nı 3-2 yenerek grubunu birinci olarak tamamlamayı başardı.

Birinci takım, Samsun'da düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Okul müdürü Ümit Koyuncu, AA muhabirine, takımlarının turnuvada il birincisi olmak için mücadele edeceğini söyledi.

Koyuncu, "Takımımız, beden eğitimi öğretmenlerimiz Ersin Kelebek ve Derya Şahin tarafından dersler aksatılmayacak şekilde çalıştırılıyor. Güzel bir sonuç çıkardık. Başarı elde ettik. İnşallah ileri bir tarihte Samsun'da yapacağımız müsabakada turnuva birincisi olacağız." dedi.

Okula birincilik getiren 3 golü takım kaptanı Mehmet Emir Uyar attı.
Kaynak: AA

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