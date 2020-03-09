Samsun'da ölü yunus sahile vurdu
SAMSUN'un Atakum ilçesi sahilinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.
09.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:41
SAMSUN'un Atakum ilçesi sahilinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.
Atakum ilçesi sahilinde yürüyüş yapanlar, yaklaşık bir metre uzunluğunda bir yunusun kıyıya vurduğunu fark etti. Vatandaşlar yunusu cep telefonu kamerasıyla kaydederken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, öldüğü belirlenen yunusu sahilden kaldırdı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Samsun'da ölü yunus sahile vurdu
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