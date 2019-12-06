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Samsun'da organize hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Samsun'da, inşaat halindeki binalardan organize hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

06.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:32Samsun'da organize hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı
'da, inşaat halindeki binalardan organize hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden M.Z, B.B, İ.D, S.A. ve A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan örgüt elebaşı T.K, elebaşı yardımcısı Y.U. ile örgüt üyeleri E.A. ve Ç.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
B.Ö. savcılıktan, V.K. ise hakimlikçe serbest bırakıldı.
Kentte Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy, Çarşamba ve Terme ilçelerinde 1 Ağustos ile 30 Kasım arasında inşaat halindeki 21 binadan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 Aralık'ta 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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