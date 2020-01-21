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Samsun'da otizmli çocuklar sahneye çıkacak

Samsun'da otizmli çocuklardan oluşan koro kuruldu.

21.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:50Samsun'da otizmli çocuklar sahneye çıkacak
'da otizmli çocuklardan oluşan koro kuruldu.

Samsun Otizmli Çocuklar Derneği (SODER) tarafından 'de bir ilk olarak tamamen otizmli çocuklardan oluşan Yıldız Çocuklar Korosu kuruldu. Bu kapsamda otizmli öğrenciler dernek bünyesinde haftada bir gün bir araya gelerek saz eşliğinde koro çalışması yapıyor. Koro şefi ve saz ekibi çocuklara sahne performansını öğretip onları konsere hazırlıyor. Sesi güzel olan, güzel resim çizen, halk oyunlarında bir efe gibi oynayan, el sanatlarında da çalışmalar elde eden özel çocuklar koro çalışmasında da aynı başarıyı gösteriyor.

2013 yılında otizmli çocukların aileleriyle kurulmuş olan dernekte bu çalışmanın yanı sıra halk oyunları, müzik, resim, el sanatları, satranç, akıl oyunları ve beden eğitimi dersleri de veriliyor. Veliler ve öğrenciler ile özel olarak ilgilenen rehberlik öğretmenleri ile öğrencilerin dışarıda ve evde olan davranışlarını not edilip diğer branş öğretmenleriyle paylaşılıyor. Bu şekilde öğrencileri tanımada ve derslerdeki hal ve hareketleri rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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