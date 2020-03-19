Samsun'da otogar bomboş

SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halkın zorunlu olmadıkça seyahat etmemesi üzerine şehirler arası otobüs terminali boş kaldı. Otobüs şoförü Ümit Tokgöz, "Yüzde 90 oranında yolcu sayısı düştü. 23 yıldır bu işi yapıyorum, böyle bir dönem hiç görmedik" dedi.

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında halk evden dışarı çıkmamaya özen gösterirken, zorunlu olmadıkça da şehirler arası seyahat etmiyor. Okullar ve üniversiteler tatil edilince öğrenciler geçen hafta evlerine dönerken, yoğunluğun olduğu Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bu hafta yolcu sayısı azaldı. 46 kişilik otobüslerin 5- 6 yolcu ile otogardan hareketlendiği görüldü.

'BÖYLE DÖNEM HİÇ GÖRMEDİK'

Samsun- Ordu güzergahında otobüs şoförlüğü yapan Ümit Tokgöz, "En son koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildikten sonra yolcu yoğunluğu vardı. Ondan sonra yoğunluk aniden bitti. Yüzde 90 oranında yolcu sayısı düştü. Şu an yolcu yok, para kazanamıyoruz. Herkes evine çekildi. 23 yıldır bu işi yapıyorum, böyle bir dönem hiç görmedik. Vatandaşımız korkuyor, bulaşır, diye. Haklılar, bizler de maske ile dolaşıyoruz" diye konuştu.

'5- 6 KİŞİYLE OTOBÜS GİDİYOR'

Otogarda 35 yıldır seyahat acentesinde çalışan Erinç Selvi de otobüs terminalinin bomboş olduğunu belirterek, " Koronavirüs nedeniyle otogar tamamen boşaldı. 46 kişilik otobüsler 5- 6 kişi ile yola gidiyor. Yolcu sayısı yüzde 90 azaldı, diyebilirim. Virüs nedeniyle kimse bir yere gitmiyor, herkes evine kapandı" dedi.

Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde işletmeci olan Berk Kalaycı ise işlerin normalin altına düştüğünü dile getirerek, "Virüs nedeniyle kimse seyahat etmiyor. Mecbur olmadıkça insanlar sokağa bile çıkmıyor. Mecburiyeti olmayan otobüse binip seyahat etmiyor. Bizim işlerimiz de düştü haliyle" diye konuştu.

Kaynak: DHA