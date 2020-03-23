Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
23.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:56
Samsun 'un Kavak ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
İbrahim Arışan'ın kullandığı 34 EH 212 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Hacı Ömerli mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile Mikail (24), Güzide (53) ve Ayşe Arışan (78) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İbrahim Arışan'ın kullandığı 34 EH 212 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Hacı Ömerli mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile Mikail (24), Güzide (53) ve Ayşe Arışan (78) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA