Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
01.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:26
Samsun 'un Çarşamba ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Furkan C'nin kullandığı 55 SM 130 plakalı otomobil, Ordu istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje ardından sağ taraftaki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Efe G, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün aracı 5 gün önce satın aldığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Furkan C'nin kullandığı 55 SM 130 plakalı otomobil, Ordu istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje ardından sağ taraftaki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Efe G, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün aracı 5 gün önce satın aldığı öğrenildi.
Kaynak: AA