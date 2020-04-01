Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

01.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:26
Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Samsun 'un Çarşamba ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Furkan C'nin kullandığı 55 SM 130 plakalı otomobil, Ordu istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje ardından sağ taraftaki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Efe G, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün aracı 5 gün önce satın aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çarşamba, Samsun, Ordu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor Haberler
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor
Koronavirüsten öldü denilen çocukla ilgili gerçek kan dondurdu Haberler
Koronavirüsten öldü denilen çocukla ilgili gerçek kan dondurdu
2 milyon haneye 1.000’er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak? Haberler
2 milyon haneye 1.000'er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak?
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haberler
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı Haberler
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS’a benzeterek Temmuz ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS'a benzeterek Temmuz ayını işaret etti

Son Dakika Güncel Haberleri

10:50: Çekmeköy'de siperli maskeler sağlık görevlilerine teslim edildi - Haber 10:50: Herkes evine kapanmışken onlar sokak hayvanları için dışarıda - Haber 10:50: Can dostlara mama dağıttılar - Haber 10:49: Mersinr'de gönüllü kadınlar 100 bin maske üretecek - Haber 10:48: 'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılar - Haber 10:12: Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 10:02: Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir - Haber 09:57: Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor - Haber 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 08:56: Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk - Haber