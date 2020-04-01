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Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

01.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:40
Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Samsun 'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Ordu istikametine seyir halinde ilerleyen Furkan C. idaresindeki 55 SM 130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprü üzerindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüsü Furkan C. ve yanında bulunan İsmail Efe G. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa
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