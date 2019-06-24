24.06.2019 11:06
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Samsun'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 2 yaralı

Samsun

Samsun'da otomobille dolmuşun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun 'da otomobille dolmuşun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir D. idaresindeki 55 ABA 211 plakalı otomobil, İbrahim K. yönetimindeki 55 D 0065 plakalı dolmuşa arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Sudenur D. ve Mustafa D. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun , 3. Sayfa

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