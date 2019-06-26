26.06.2019 23:33
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Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Samsun

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun 'un Bafra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Emrah Demirel idaresindeki 55 AAV 806 otomobil, Türbe Mahallesi Kalaycılı Köprüsü kavşağında Mahmut Demir 'in kullandığı 55 JT 225 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Aynur Demir, Aydan Demirel ve Seyhan Demirel yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından yaralılardan Aynur Demir, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mahmut Demir ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
Mahmut Demir , Bafra , Samsun , Güncel

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