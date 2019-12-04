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Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

04.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:59Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
'un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Mahir (71) idaresindeki 55 HT 282 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Hamamayağı kavşağında, Özgür Gönül yönetimindeki 34 AHH 189 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan Mahir ve Fatma Adıyaman, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf Çoban (21), Sinem Çoban (12), Kader Çoban, Fatma Adıyaman, Kenan Okyanus Gönül (11), Emine Sunar Gönül (42) yaralandı.
Kavak ve Havza'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mahir Adıyaman, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda trafik, bir süre servis yolundan sağlandı.

Adıyaman, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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