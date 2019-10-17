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Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

17.10.2019 10:19Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'un Canik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'dan Ordu yönüne giden Samet Gündüz yönetimindeki 55 ABU 377 plakalı otomobil, Derbent mevkisinde önünde seyreden Yaşar Aydın idaresindeki 55 AAD 112 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Yaralanan sürücüler Gündüz ile Aydın, Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Samsun, Canik, Güncel

Kaynak: AA

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