Haberler » Güncel » Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Haber

Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

23.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:36 Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
'un ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Bilal Akça (84) idaresindeki 06 AU 1192 plakalı otomobil, Yeşilada Mahallesi mevkisinde Hüsamettin Güvenç (49) yönetimindeki 59 FT 684 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, traktör sürücüsü Güvenç, yanındaki Bekir Akbaş (65), otomobil sürücüsü Akça ile Ayşe Görmez (21) yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Akbaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vezirköprü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:55   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Maarif Vakfı Gürcistan'da yeni okullar açacak" - Haber
10:54   Silivri D-100 Karayolu'nda üst geçidi kullanmayan kadın canından oldu - Haber
10:54   DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Haber
10:54   Ordu ceren özdemir cinayeti davası başladı - Haber
10:54   Giresun'da 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
09:55   Çocuk acil servisleri, hava şartları nedeniyle doldu taştı - Haber
09:49   Mehmet Ağar'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay sözler: Particikler kurmanın Türkiye'ye faydası yok - Haber
08:40   Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı - Haber
08:28   Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'u eleştirdi: Yanlış yatırım - Haber
23.12.2019 10:57:31