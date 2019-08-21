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Samsun'da otomobil mısır tarlasına yuvarlandı: 4 yaralı

Samsun'da otomobilin takla atarak mısır tarlasına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

21.08.2019 08:38 Samsun'da otomobil mısır tarlasına yuvarlandı: 4 yaralı
Samsun'da otomobilin takla atarak mısır tarlasına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 77. kilometresinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Yılmaz idaresindeki 34 GS 5206 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp mısır tarlasına yuvarlandı. Kazada sürücü Kazım Yılmaz, eşi Özge Yılmaz ile çocukları Ertuğrul Yılmaz ve Zeynep Hira Yılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kazım Yılmaz, Samsun, Terme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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