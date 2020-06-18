Samsun'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
18.06.2020 21:46 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:24
Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu 29. kilometresi Eğerceli mevkisinde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu'nun Fatsa ilçesine giden Zinet Karun (54) idaresindeki 55 NG 450 plakalı otomobil, bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü Zinet Karun ile Aydoğan Karun (60), Yeter Boz (83), Ahmet Uzman (9) ve Nimet Sune (57) yaralandı.

Yaralılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan ve Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yeter Boz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Nimet Sune'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çarşamba, Samsun, Ordu, 3. Sayfa, Haber

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