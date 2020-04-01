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Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

01.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:43
Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Samsun 'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 74. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Gümüş idaresindeki 52 ABG 261 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki otobüs durağına çarpıp takla atarak yoldan çıktı. Kazada, otomobilde bulunan Recep Gümüş (87) yaralandı. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Terme, 3. Sayfa
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