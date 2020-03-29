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Samsun'da otomobil takla attı

Samsun'da takla atan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

29.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:25
Samsun'da otomobil takla attı
Samsun 'da takla atan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Canik ilçesi Çevre Yolu İşgem Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. yönetimindeki 52 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla atarak yan döndü. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kazayı görüp duran bazı araçların da birbirine çarpması ile maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Canik, 3. Sayfa

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