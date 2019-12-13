Samsun'da otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü

Samsun
'un İlkadım
ilçesinde bir otomobilin park halinde duran tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara'dan Samsun istikametine gelen Erol Koçan'ın kullandığı 55 LJ 26 plakalı otomobil, İlkadım'ın Gürgendağ mevkisinde yol kenarında park halinde duran 43 UL 683 plakalı tırın dorsesine çarptı
Kazada, araç içinde sıkışan sürücü Koçan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Koçan'ın naaşı Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.