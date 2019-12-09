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Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü

Samsun'da meydana gelen feci trafik kazasında otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına giren sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonrası araç adeta dümdüz oldu. Kaza yapan otomobilin bir hafta önce satın alındığı ortaya çıktı.

09.12.2019 19:33 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:14Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü

'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada tırın altına giren araç adeta hurdaya döndü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Atakum ilçesi Samsun-Sinop karayolu Taflan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan Eren (40) idaresindeki 55 ACT 575 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Lütfi M.'nin kullandığı 28 K 6259 çekici ve 28 K 6331 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın dorsesinin altına giren otomobilde bulunan sürücü Ertan Eren olay yerinde hayatını kaybetti.

İTFAİYE EKİPLERİ ARACI TIRIN ALTINDAN ÇIKARDI

Otomobil Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri tarafından tırın altından çıkartıldı.

OTOMOBİL 1 HAFTALIKTI

Kazada hayatını kaybeden Eren'in Bafra ilçesindeki sanayi sitesinde biçer döver parçası dükkanlarının bulunduğu, kaza yaptığı otomobilin ağabeyinin üzerine kayıtlı olduğu ve aracı da bir hafta önce satın aldıkları öğrenildi.


Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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