Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da otomobili ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Haber

Samsun'da otomobili ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da otomobili ile minibüs çarpıştı: 2 yaralıSAMSUN - Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

26.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:33
'da otomobili ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
SAMSUN - Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı Kefeli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Kara yönetimindeki 55 VA 572 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan Mustafa Nuri Kocagöz idaresindeki 54 B 8670 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Burhan Kara ve Emre Eryılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da otomobili ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:33 Bafra ve Alaçam'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
15:33 Filyos nehrine düşmekten korkuluklar kurtardı
15:33 Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
15:31 JASAT'tan koyun hırsızlarına operasyon
15:23 İçişleri Bakanlığı, bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 teröristin ikna yoluyla teslim...
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
07:19 Gürcistan'da güvenlik güçleri, parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etti
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
18:01 "İyilik Isıtır" kampanyasına Fettah Can ve eşi Cansu Kurtcu'dan anlamlı destek
26.11.2019 15:39:21