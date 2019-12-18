Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

Samsun'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

18.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:59Samsun'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Çiftler idaresindeki 55 LA 998 plakalı otomobil, Osman Özgür Demir yönetimindeki 05 KL 876 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan Rabia Sayar 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:50 CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi - Haberler
16:48 CHP'li Altay: "Değerli konut vergisinde Anayasa Mahkemesine itirazı değerlendiriyoruz" - Haberler
16:46 İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Demokrasiyi işler kılmak için her türlü fedakarlığı yapacağız" - Haberler
16:46 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Baran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
16:41 Jandarma birlikleri terörist avında - Haberler
16:36 Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı - Haberler
15:58 Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cinayetten önce uçucu madde kullandı - Haberler
15:50 TEM Otoyolu'nda arkadan çarparak durduran gaspçılar genç adamın otomobilini çaldılar - Haberler
15:00 Hapishanede erkek görevlinin karşısında zorla başörtüsü çıkarttırılan kadın 120 bin dolar kazandı - Haberler
14:41 Danimarka'da bulunan 5 bin 700 yıllık sakız, Taş Devri'nde yaşayan bir kadın hakkında ipuçları bulunmasını sağladı - Haberler
18.12.2019 16:53:30