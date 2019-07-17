17.07.2019 11:40
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Samsun'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Samsun

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi çevre yolu Mert Irmağı köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner Toprak idaresindeki 06 LKN 79 plakalı otomobil, karayollarının yoldaki çalışmadan dolayı yolu dubalarla daralttığı yerde önünde seyir eden Süleyman Sağlam yönetimindeki 55 AAH 39 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüleri Caner Toprak, Süleyman Sağlam ile Yasin Toprak ve Aysun Toprak yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa

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