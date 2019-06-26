26.06.2019 14:59
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Samsun'da parkta kuzenini vuran şahıs yakalandı

Samsun

Samsun'da parkta kuzenini silahla yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun 'da parkta kuzenini silahla yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nda dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta karşılaştığı teyzesinin oğlu E.Ç.'nin (29) silahlı saldırısına uğrayan M.T.(24) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ise kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri şüpheli E.Ç.'yi gözaltına aldı Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ç. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
İlkadım , Polis , Samsun , 3. Sayfa

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