Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor

Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyorSAMSUN'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerlerinde sıkı denetim uygulanıyor.

01.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:50
Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor
Samsun 'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor
SAMSUN'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerlerinde sıkı denetim uygulanıyor. Tezgahların arasında 3 metre mesafe koyan pazarcılar, sebze ve meyvelere el dokunulmaması için de notlu önlem aldı.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerleri, zabıta ve polis ekipleri tarafından denetleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyan Samsunlu pazarcılar, tezgahlarını 3 metre aralıklarla kurdu. Ellerinde eldivenle satış yapan pazarcılar, ürünlere el sürülmemesi için de tezgahlarına 'Dikkat, bu tezgahta sağlık nedeniyle ürünleri elle seçmek yasaktır' yazılı notlar astı.
'PAZARDA 3 METRE UYGULAMASI VAR'
Zabıta ve güvenlik güçleriyle birlikte pazar yerlerinde denetim yaptıklarını belirten Samsun Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Muhammet Yazıcı, 'Pazarda şu anda tezgahlar arasında 3 metre uygulaması var. Ancak maalesef bazı tezgahlarda yaşlı pazar esnafı var, bu esnafımızı uyardık ve evlerine gitmelerini sağladık. Lütfen kurallara uyalım, kurallara uymayanlara ceza uygulanacak' ifadelerini kullandı.
'ÜRÜNLERİ KENDİMİZ HAZIRLAYIP, POŞETLERE KOYUYORUZ'
15 yıldır pazarcılık yapan Tarık Aydın, 'Bizde elimizden geldiği kadarıyla önlem alıyoruz. Maske ve eldivenlerimizi takıyoruz, müşteriyle temasa geçmiyoruz. Ürünlerimizi de kendimiz hazırlayıp, poşetlere koyuyoruz. Virüsten dolayı işlerimiz yüzde 50 azaldı. Çoğu vatandaş, virüsten dolayı dışarı çıkmıyor. Tezgahlar arasında da 3 metre mesafe var, normalde 10 metre tezgah açıyordum. Şimdi 7 metreye düşürdüm. Kurallara uymaya çalışıyoruz. Artık pazarlara çocukların girmesi de yasaklandı. Çocuk ve yaşlı görünce yetkililer söylüyoruz' dedi.
'YASAKLARA UYMAYANLAR UYARIYORUZ'
40 senedir pazarcılık yapan pazarcı İdris Çavuşoğlu, virüs nedeniyle herkesin tedirgin olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, 'Tezgahların arasında 3 metre mesafe var, vatandaşlara ürün seçtirmiyoruz. Kendimiz poşetliyoruz. Kurallara uyuyoruz, pazar yerlerine çocukların alınması da yasaklandı. Çok güzel bir gelişme. Yasaklara uymayan vatandaşları görünce uyarıyoruz. Çünkü bu tedbirler bizim için alınıyor. İşlerimiz de biraz azalma var ama bu dönem geçecektir' şeklinde konuştu.
'LÜTFEN KURALLARA UYALIM'
Pazarda alışveriş yapan Emine Topçu, 'Herkesin kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Maskesiz dışarı çıkmayın. Ortam çok kötü ama çoğu kişi kurallara uymuyor. Olan bize olacak, lütfen kurallara uyalım. Pazardan alınan ürünleri sirkeli suda yıkasınlar' ifadelerini kullandı.
Kurallara uyduklarını ifade eden pazarcı Hacer Demirbaş, 'Tezgahların arasını 3 metre olarak açtık, ürünleri kendimiz poşetleyip vatandaşlara veriyoruz. Maske ve eldivenlerimizi takıyoruz, ellerimizi sürekli sabun ve suyla yıkıyoruz. Elimizden gelen önlemi alıyoruz ama yine de biraz endişemiz var' dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Samsun, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
ABD’de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi Haberler
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
ABD’li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek Haberler
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek

Son Dakika Güncel Haberleri

17:33: Başkale'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi - Haber 17:33: Tatvan'da 3 köy ve 9 apartman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 17:33: Tunceli'de 35 köy yolu kardan kapandı, ekili alanlar zarar gördü - Haber 17:32: Emekli maaşı ve bayram ikramiyesini kampanyaya bağışladı - Haber 17:32: Karantina süreleri dolan umreciler, Karabük'e döndü - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler