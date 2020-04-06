Samsun'da piknik yapan kişiye 392 lira ceza yazıldı
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak piknik yapan kişiye 392 lira ceza uygulandı.
06.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:40
Samsun 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak piknik yapan kişiye 392 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, kolluk kuvvetlerinin denetimleri sürüyor.
İlkadım ilçesindeki denetimde, piknik alanlarındaki faaliyetlerin yasaklanması kararına uymayarak piknik yapan kişiye kolluk kuvvetleri tarafından 392 lira idari para cezası yazıldı.
Kaynak: AA