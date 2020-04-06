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Samsun'da piknik yapan kişiye 392 lira ceza yazıldı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak piknik yapan kişiye 392 lira ceza uygulandı.

06.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:40
Samsun'da piknik yapan kişiye 392 lira ceza yazıldı

Samsun 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak piknik yapan kişiye 392 lira ceza uygulandı.


Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, kolluk kuvvetlerinin denetimleri sürüyor.

İlkadım ilçesindeki denetimde, piknik alanlarındaki faaliyetlerin yasaklanması kararına uymayarak piknik yapan kişiye kolluk kuvvetleri tarafından 392 lira idari para cezası yazıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Samsun'da piknik yapan kişiye 392 lira ceza yazıldı - Haberler

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