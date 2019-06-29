29.06.2019 02:52
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Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi zehirlendi

Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi zehirlendiSAMSUN - Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında dumandan zehirlenen 23 kişi hastanelik oldu.

Samsun 'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi zehirlendi
SAMSUN - Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında dumandan zehirlenen 23 kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesindeki bir plastik su ürünleri üreten fabrika meydana geldi.
Kalıpların arasındaki plastikten çıkan dumandan fabrikada çalışan 23 kişi zehirlendi. Zehirlenenler 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile iki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Zehirlenen 23 kişinin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi zehirlendi
Kaynak: İHA
Samsun , 3. Sayfa

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