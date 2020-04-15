Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Samsun'da polisi alarma geçiren korona hastası Konya'da tedavi altına alındı

Samsun'da korona virüsü (Covid-19) hastası olan, kiraladığı araçla il dışına çıkan ve polisi alarma geçiren şahsın Konya'ya gittiği, burada hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı.

15.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:12
Samsun'da polisi alarma geçiren korona hastası Konya'da tedavi altına alındı
Samsun 'da korona virüsü (Covid-19) hastası olan, kiraladığı araçla il dışına çıkan ve polisi alarma geçiren şahsın Konya 'ya gittiği, burada hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da önceki akşam rahatsızlanan U.K. (29) adlı genç, Gazi Devlet Hastanesine gitti. Burada müdahale edilen ve kan örnekleri alınan U.K. sağlık görevlileri tarafından evine gönderildi ve evden çıkmaması gerektiği söylendi. Dün akşam saatlerinde tahlil sonucu pozitif çıkıp korona virüsü taşıdığı tespit edilen U.K.'ye ulaşmak isteyen hastane görevlileri kendisine ulaşamayınca polisten yardım istedi. Yapılan araştırma sonucu U.K.'nin evinde olmadığı, kiraladığı araçla Amasya'nın Merzifon ilçesi istikametine gittiği ve buradan da Samsun'a dönmek için yola çıktığı tespit edildi. Polis telsizlerinden ekiplere anons yapılarak U.K.'nin geldiği istikamet bildirildi ve kendisine dikkatli yaklaşılması istendi. Ancak yapılan araştırmalarda U.K.'nin gece Konya'ya gittiği, kendisi ile yapılan görüşmeler sonucunda bir hastaneye gidip tedavi altına alındığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Konya, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti Haberler
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti
Maske takmayan gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? Haberler
Maske takmayan gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Ünlü gazeteci cinayetten gözaltına alındı Haberler
Ünlü gazeteci cinayetten gözaltına alındı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Samsun'da polisi alarma geçiren korona hastası Konya'da tedavi altına alındı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:48: Kontrol noktası ve hastane dezenfekte çalışması yapıldı - Haberler 11:47: 8 aydır dışarıda yatıp kalkıyordu... Evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı - Haberler 11:46: Devrilen araç sürücüsü yaralandı - Haberler 11:46: Midyat'ta 14 çocuk annesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler 11:42: Sivas'ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti - Haberler 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı