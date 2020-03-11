Samsun'da polisten kaçarken yanan araçtaki uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı
Samsun'da polis uygulamasından kaçarken kaza yapıp yanan araçta ele geçen 5 kilo bonzai ile 1 adet hassas teraziyle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü, mahkemece tutuklandı.
11.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:37
Samsun 'da polis uygulamasından kaçarken kaza yapıp yanan araçta ele geçen 5 kilo bonzai ile 1 adet hassas teraziyle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü, mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesinde önceki akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda yaptığı uygulamada U.K. (38) 55 ADD 181 plakalı otomobiliyle 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletli Yunus ekiplerinin peşine düştüğü U.K., Derebahçe Mahallesi'nde sokak aralarında izini kaybettirmeye çalışırken kaldırıma çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Kazada yaralanan U.K. araçtan çıkmayı başarırken, alevler tüm aracı sardı. Alev alev yanan otomobil Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yaralanan U.K. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü alkollü olduğu için polisten kaçtığını iddia etti. Ancak itfaiyenin söndürme çalışması sonrası aracın bagajında yapılan incelemede bonzai olduğu değerlendirilen 5 kilo sentetik uyuşturucu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Hastanedeki tedavisinin ardından Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan U.K., bugün uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen U.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Olay, İlkadım ilçesinde önceki akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda yaptığı uygulamada U.K. (38) 55 ADD 181 plakalı otomobiliyle 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletli Yunus ekiplerinin peşine düştüğü U.K., Derebahçe Mahallesi'nde sokak aralarında izini kaybettirmeye çalışırken kaldırıma çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Kazada yaralanan U.K. araçtan çıkmayı başarırken, alevler tüm aracı sardı. Alev alev yanan otomobil Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yaralanan U.K. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü alkollü olduğu için polisten kaçtığını iddia etti. Ancak itfaiyenin söndürme çalışması sonrası aracın bagajında yapılan incelemede bonzai olduğu değerlendirilen 5 kilo sentetik uyuşturucu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Hastanedeki tedavisinin ardından Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan U.K., bugün uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen U.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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