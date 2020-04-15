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Samsun'da polisten maske ve sosyal mesafe uygulaması

Samsun'da polisten maske ve sosyal mesafe uygulaması Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konularında uygulamalar yapıldı.

15.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:02
Samsun 'da polisten maske ve sosyal mesafe uygulaması
SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konularında uygulamalar yapıldı.
İlkadım ilçesi Bankalar Caddesi üzerinde bulunan bir uygulama noktasında polis ekipleri sürücü ve yayaları maske takmaları konusunda uyardı ve bilgilendirmeler yaptı. Sokağa çıkma yasağı bulunan yaş gruplarındaki vatandaşlara yönelik denetimde bulundu. Banka önlerinde sosyal mesafeye aykırı bir durum oluşmaması için de önlem aldı. Ekipler sıra bekleyenler için yerleştirilen bariyerlerle sağlık bir mesafede kalınmasını sağladı. Samsun’da polisten maske ve sosyal mesafe uygulaması

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Yerel
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