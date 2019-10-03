Haberler » Güncel » Haber

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıda 3'ü kazara 4 kişi yaralandı

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıda 3'ü kazara 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.

03.10.2019 18:20Samsun'da pompalı tüfekli saldırıda 3'ü kazara 4 kişi yaralandı
Samsun'da pompalı tüfekli saldırıda 3'ü kazara 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Letafet Caddesi ile Muradiye Sokak'ın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki E.K.'ye pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda E.K. ile yoldan geçmekte olan A.S. (18), S.K. (31) ve A.Y. (21) kazara çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerine ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yerinden elinde tüfekle kaçan B.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)

İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:14 Elazığ 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
22:11 - Trump'tan Çin'e 'Ukrayna Krizi' uyarısı- ABD Başkanı Trump: "Çin, Biden hakkında soruşturma...
22:11 Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul yarın tatil
22:10 Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü ırak'ta, iran 2 sınır kapısını kapattı
22:08 Akşehir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
22:08 - Alman Bakan Lucha, DİTİB Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret etti
22:05 UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Borussia Mönchengladbach: 1 (Maç sonucu)