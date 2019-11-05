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Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu

Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

05.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:14Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu
Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kavak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Silah ve Mühimmat ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kaçakçılığı" suçlarına yönelik Asarcık ilçesinde belirlenen adreslere 72 personelle eş zamanlı operasyon düzenledi.
İkamet ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği, 89 tabanca fişeği, 257 av tüfeği fişeği, 57 uzun namlulu mavzer fişeği ve 3 bıçak ele geçirildi.
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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