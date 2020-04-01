Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Samsun'da ruhsatsız üretilen 65 bin adet maske ele geçirildi

Samsun'da ruhsatsız olarak üretildiği iddia edilen 65 bin adet maske ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

01.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:25
Samsun'da ruhsatsız üretilen 65 bin adet maske ele geçirildi
Samsun 'da ruhsatsız olarak üretildiği iddia edilen 65 bin adet maske ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yaptıkları baskında ruhsatsız olarak imal edildiği iddia edilen 65 bin adet maske ele geçirdi. Olayla ilgili iş yeri sahibi A.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Ş. polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Deneme amaçlı ürettiklerini ücretsiz dağıttığını savundu

A.Ş. kendisinin maske imalatı için iş yeri kurduğunu, yeni makineler aldığını, ruhsat için başvuruda bulunduğunu ve deneme amaçlı üretim yapıp yaptığı bu maskeleri de kamu kurumları ve sağlık sektörlerine ücretsiz dağıttığını söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Samsun'da ruhsatsız üretilen 65 bin adet maske ele geçirildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:02: KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Haberler 14:01: - Yeni pazar kararları İstanbul'da uygulanmaya başlandı - Haberler 14:00: NATO'dan kritik zirve öncesi koronavirüs açıklaması - Haberler 13:59: Fransa'da karantinayı ihlal edenlere toplam 359 bin defa ceza kesildi - Haberler 13:59: İstanbul'da kaçak işletilen kahvehaneye polis baskını - Haberler 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:37: Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı - Haberler 12:14: İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu - Haberler 11:57: Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş - Haberler 11:57: İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz