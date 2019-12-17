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Samsun'da "Rus besteciler akşamı" tematik konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2019 yılının son tematik konseri olan "Rus bestecileri akşamı"nı sanatseverlerin beğenisine sundu.

17.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:54Samsun'da
Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2019 yılının son tematik konseri olan "Rus bestecileri akşamı"nı sanatseverlerin beğenisine sundu.
Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda gerçekleştirilen ve "kuzeyin melodileri" olarak adlandırılan konserde, SAMDOB sanatçıları soprano Betül Uzunoğlu, mezzo soprano Anna Chubuchenco, tenor Yunusemre Kemal Sönmez ve bariton Murat Göçken sahne aldı. Solistlere piyanist Anna Tarakanova eşlik etti.
Rus bestecilerin en bilinen eserlerinden, tutku, aşk, ölüm, savaş ve doğa temalı parçaların seslendirildiği "Rus bestecileri akşamı" konserinde anlatıcı olarak yer alan ve seslendirilen eserlere dair ufak detayları paylaşan Betül Uzunoğlu, Nazım Hikmet'in şiirlerinden dizeler de okudu.
Konser, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Samsun, AKM, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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