22.06.2019 11:32
Haberler » Güncel » Haber

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Samsun 'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Terme ilçesinde gece etkili olan sağanak nedeniyle Sakarlı ve Miliç mahalleleri arasından geçen Miliç Deresi taştı.
Ağaçların devrildiği, yolların çöktüğü taşkın nedeniyle enerji nakil hatlarının da zarar görmesi sonucu bölgeye elektrik verilemiyor.
Taşkın nedeniyle ev ve iş yerleri ile araçları sular altında kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla temizlik çalışmalarına başladı.
Tarım arazilerinin de sular altında kaldığı taşkında ahırlarda mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Terme , Samsun , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:18 Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
12:17 Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
12:16 Sinop'ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
12:16 MERSİN Tüfekle karpuz kavun nöbeti
12:16 MERSİN Volkan Konak Mersin'i salladı
12:16 Samsun Terme'de sel etkili oldu-3
12:16 TRABZON Karadeniz'de artan deniz suyu ısısı, şiddetli yağışları tetikliyor