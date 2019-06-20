20.06.2019 14:09
Haberler»Güncel»Haber

Samsun'da sağanak sel ve heyelana yol açtı

Samsun

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü.

SAMSUN'un19 Mayısilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü.
19 Mayıs ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sel ve heyelanlara yol açtı. İlçenin Aydınpınar,Yeşilyurt,Kösedik,Kuşkayası,Fındıklıve Cerekli mahallerinde yol ve tarım arazilerinde zarar meydana geldi. Bazı mahalle yolları ulaşıma kapanırken, içme suyu hatları da hasar gördü. Belediye ekipleri kapalı mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. 19 Mayıs Belediye Başkan Vekili Yusuf Aydın, sel bölgesinde incelemelerde bulundu.


- Samsun
Kaynak: DHA
Sabah,19 Mayıs,Samsun,Güncel

Son Dakika Haberleri
15:34Milli takıma Damat smokin şıklığı
15:33Malatya'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
15:33DHA İSTANBUL - EKREM İMAMOĞLU: BENİM DE SAYIŞTAY RAPORUNDA BÖYLE BİR ZARAR DURUMU VAR
15:33Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlanıyor - Enerji Bakanı Dönmez (3)
15:3310 düzensiz göçmen yakalandı
15:33Kocaeli'de akü hırsızlığı
15:33Güroymak'ta kısa film gösterimi