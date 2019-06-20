20.06.2019 11:04
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Samsun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Samsun

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

SAMSUN (İHA) –Samsun'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Son 2 günde etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında ise Samsun merkezde metrekareye 40 kilogramın üzerine yağmur düştü.

Samsun'da vatandaşlar güne gök gürültülü sağanak yağışla başladı. Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar, bastıran ani sağanak yağış sonrasında kaçışmaya başlayarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Sağanak yağış sonrasında bazı yerlerde küçük çaplı su birikintileri de oluştu.

Sağanak yağmurlar Pazartesi gününe kadar devam edecek

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sağanak yağışın bugün gün boyu etkili olacağı ve Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Aynı zamanda son 2 günde etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında ise Samsun merkezde metrekareye 40 kilogramın üzerinde yağmur düştüğü de belirtildi. Meteoroloji ayrıca vatandaşları oluşabilecek sele karşı uyardı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Sabah,Samsun,Güncel

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