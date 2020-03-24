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Samsun'da sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti

SAMSUN'daki bir taksi durağı, koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıma kararı aldı.

24.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:04
Samsun'da sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti

SAMSUN'daki bir taksi durağı, koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıma kararı aldı.

Atakum ilçesindeki Türk-İş Taksi, koronavirüs salgını ile mücadelede, 7 gün 24 saat görev yapan sağlık çalışanları için karar aldı. Taksiciler, durağa 'Koronavirüse karşı fedakarca ve başarılı bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarımız kimliklerini göstermek suretiyle taksi hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecektir' yazılı pankart astı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden taksiciler, herkese örnek olmak istediklerini ifade etti.

'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAK İSTEDİK'

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden taksici Uğur Yeriçer, taksiciler olarak sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirtti. Yeriçer, "Bizler taksiciler olarak bu süreci atlatabilmek için elimizi taşın altına koymak istedik. Kartını gösteren her sağlık çalışanını ücretsiz olarak taşıyoruz. İnşallah bu salgına bir çözüm bulunur" dedi.

Taksicilerin aldığı kararın çok doğru olduğunu ifade eden Gürcan Bostal da sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirterek, bu süreçte herkesin birbirine destek olması gerektiğini vurguladı.

Taksi durağına gelen aile hekimliğinde hemşire Esengül Akay ise destek için teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Bu zorlu süreci birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Türk İş, Güncel

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