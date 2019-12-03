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Samsun'da sahte içki imalathanesi ele geçirildi

Samsun'da polisin yaptığı operasyonda sahte içki imalathanesi ele geçirildi.

03.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:22Samsun'da sahte içki imalathanesi ele geçirildi
'da polisin yaptığı operasyonda sahte içki imalathanesi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un ilçesi Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, sanayi sitesinde içki imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen iş yerinde yapılan aramada, 40 litre bidon içerisinde sahte viski, 10 litre bidon içerisinde sahte rakı, 4 adet pet şişe içerisinde alkol yapımında kullanılan ham madde, bin 850 adet sahte TAPDK bandrolü, çok miktarda viski etiketi, 320 adet şişe kapağı, çok miktarda boş şişe, alkol yapımında kullanılan plastik bidon, huni, derece, süzgeç, su ısıtıcı ve maşraba ele geçirildi.

Olayla ilgili M.B., gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Tekkeköy, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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