Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Samsun'da "sahte ihbar"la çağırdıkları polisler için konfeti patlattılar

Samsun'da Atakum Şehir Platformu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polisler için konfeti patlattı.

10.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:04
Samsun'da
Samsun 'da Atakum Şehir Platformu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polisler için konfeti patlattı.
Atakum Şehir Platformu üyeleri, 115 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, Esenevler Mahallesi 372. Sokak'taki Atakum Şehir Platformu binası önünde kavga olduğu ihbarında bulundu.
Platform üyeleri, olay yerine gelen polisler araçlarından indikleri sırada konfeti patlattı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle polislerle aralarında sosyal mesafeyi koruyan platform üyeleri, arkadaşlarıyla birlikte kesmeleri için ekiplere 2 pasta hediye etti ve çiçek verdi.
Atakum Şehir Platformu Başkanı Erkut Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet mensuplarının Kovid-19 nedeniyle yoğun mesai harcadıklarını belirterek, sahte ihbarda bulunarak polislerin gününü kutlamak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Atakum, Samsun, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN’dan bir ihracat başarısı daha Haberler
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı Haberler
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı
Haberler ›› Güncel ››Samsun'da 'sahte ihbar'la çağırdıkları polisler için konfeti patlattılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:16: Telafi eğitimler ve yükseköğretimde yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Haber 21:16: Irak Hizbullahı: Hükümeti kurma görevinin Kazimi'ye verilmesi savaş ilanı - Haber 21:16: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (2) - Haber 21:15: Boğaz Köprüleri polisler için mavi-beyaz ışıkla aydınlatıldı - Haber 21:14: ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu - Haber 20:34: Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli - Haber 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler